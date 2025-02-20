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Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

20 февраля 2025 г. 17:26

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выступит на ежегодной конференции в Oxon Hill, которая проходит неподалеку от Вашингтона. Ожидается, что он поделится своими взглядами на консервативную политику и вопросы национальной безопасности.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно в 16:45 по ссылке.

О чем эфир

Вице-президент США Ди Вэнс выступит на ежегодной конференции в Oxon Hill, которая проходит неподалеку от Вашингтона. Ожидается, что он поделится своими взглядами на консервативную политику и вопросы национальной безопасности.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп сообщал о том, что Украина не завершит войну без его участия. Он также обвинил Зеленского в отказе провести в Украине выборы. По мнению американского лидера, РФ хочет завершить войну в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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