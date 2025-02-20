Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выступит на ежегодной конференции в Oxon Hill, которая проходит неподалеку от Вашингтона. Ожидается, что он поделится своими взглядами на консервативную политику и вопросы национальной безопасности.

Посмотреть эфир Новини.LIVE можно в 16:45 по ссылке.

О чем эфир

Вице-президент США Ди Вэнс выступит на ежегодной конференции в Oxon Hill, которая проходит неподалеку от Вашингтона. Ожидается, что он поделится своими взглядами на консервативную политику и вопросы национальной безопасности.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп сообщал о том, что Украина не завершит войну без его участия. Он также обвинил Зеленского в отказе провести в Украине выборы. По мнению американского лидера, РФ хочет завершить войну в Украине.