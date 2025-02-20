Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс виступить на щорічній конференції в Oxon Hill, яка проходить неподалік від Вашингтона. Очікується, що він поділиться своїми поглядами на консервативну політику і питання національної безпеки.

Подивитися ефір Новини.LIVE можна о 16:45 за посиланням.

Про що ефір

Віцепрезидент США Ді Венс виступить на щорічній конференції в Oxon Hill, яка проходить неподалік від Вашингтона. Очікується, що він поділиться своїми поглядами на консервативну політику і питання національної безпеки.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп повідомляв про те, що Україна не завершить війну без його участі. Він також звинуватив Зеленського у відмові провести в Україні вибори. На думку американського лідера, РФ хоче завершити війну в Україні.