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Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

20 лютого 2025 р. 17:26

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс виступить на щорічній конференції в Oxon Hill, яка проходить неподалік від Вашингтона. Очікується, що він поділиться своїми поглядами на консервативну політику і питання національної безпеки.

Подивитися ефір Новини.LIVE можна о 16:45 за посиланням.

Про що ефір

Віцепрезидент США Ді Венс виступить на щорічній конференції в Oxon Hill, яка проходить неподалік від Вашингтона. Очікується, що він поділиться своїми поглядами на консервативну політику і питання національної безпеки.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп повідомляв про те, що Україна не завершить війну без його участі. Він також звинуватив Зеленського у відмові провести в Україні вибори. На думку американського лідера, РФ хоче завершити війну в Україні.

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16:56 Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн

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