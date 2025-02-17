Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

В Париже в понедельник, 17 февраля, состоялась неформальная встреча европейских лидеров для обсуждения войны в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступает перед журналистами после саммита.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча в Париже 17 февраля

Так, вчера министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже. Представители стран обсудили ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Известно, что участие приняли: Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая представляла балтийские и скандинавские страны. Саммит был созван для обсуждения войны в Украине после того, как США предположили, что Европа не будет участвовать в переговорах о прекращении конфликта.

После встречи лидеров ключевых стран Европы Туск выступает перед журналистами в Париже.

Ранее Туск заявил, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину, но продолжит поддержку Киева.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить свои войска в Украине.