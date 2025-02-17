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Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

17 февраля 2025 г. 19:15

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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В Париже в понедельник, 17 февраля, состоялась неформальная встреча европейских лидеров для обсуждения войны в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступает перед журналистами после саммита.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча в Париже 17 февраля

Так, вчера министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что президент Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже. Представители стран обсудили ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Известно, что участие приняли: Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая представляла балтийские и скандинавские страны. Саммит был созван для обсуждения войны в Украине после того, как США предположили, что Европа не будет участвовать в переговорах о прекращении конфликта.

После встречи лидеров ключевых стран Европы Туск выступает перед журналистами в Париже.

Ранее Туск заявил, что Польша не будет отправлять свои войска в Украину, но продолжит поддержку Киева.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить свои войска в Украине.

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе