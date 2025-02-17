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Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

17 лютого 2025 р. 19:15

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

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19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

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19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

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13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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У Парижі в понеділок, 17 лютого, відбулася неформальна зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає перед журналістами після саміту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч у Парижі 17 лютого

Так, вчора міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Представники країн обговорили ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Відомо, що участь взяли: Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представляла балтійські та скандинавські країни. Саміт був скликаний для обговорення війни в Україні після того, як США припустили, що Європа не братиме участі в переговорах про припинення конфлікту. 

Після зустрічі лідерів ключових країн Європи Туск виступає перед журналістами у Парижі.

Раніше Туск заявив, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, але продовжить підтримку Києва.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити свої війська в Україні.

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19:20 Робота для неповнолітніх — з якого віку можна працювати в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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