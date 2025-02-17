Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

У Парижі в понеділок, 17 лютого, відбулася неформальна зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає перед журналістами після саміту.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зустріч у Парижі 17 лютого
Так, вчора міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Представники країн обговорили ситуацію в Україні та безпеку Європи.
Відомо, що участь взяли: Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представляла балтійські та скандинавські країни. Саміт був скликаний для обговорення війни в Україні після того, як США припустили, що Європа не братиме участі в переговорах про припинення конфлікту.
Після зустрічі лідерів ключових країн Європи Туск виступає перед журналістами у Парижі.
Раніше Туск заявив, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, але продовжить підтримку Києва.
А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити свої війська в Україні.