Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

У Парижі в понеділок, 17 лютого, відбулася неформальна зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає перед журналістами після саміту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч у Парижі 17 лютого

Так, вчора міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що президент Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Представники країн обговорили ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Відомо, що участь взяли: Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Італія, Іспанія та Данія, яка представляла балтійські та скандинавські країни. Саміт був скликаний для обговорення війни в Україні після того, як США припустили, що Європа не братиме участі в переговорах про припинення конфлікту.

Після зустрічі лідерів ключових країн Європи Туск виступає перед журналістами у Парижі.

Раніше Туск заявив, що Польща не відправлятиме свої війська в Україну, але продовжить підтримку Києва.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити свої війська в Україні.