Выступление Сибиги на форуме в Анталии — прямая трансляция

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в субботу, 12 апреля, находится с рабочим визитом в турецком городе Анталия. Там он выступит на ключевой панели по европейской безопасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Выступление Сибиги

Известно, что среди участников панели — представители НАТО, Британии, Турции, Хорватии и Финляндии. На встрече обсудят вопросы безопасности в Европе, ситуацию вокруг Черного моря, Южного Кавказа, а также борьбу с терроризмом и восстановление Сирии.

В рамках форума Сибига уже провел встречи с представителями украинской общины, местными чиновниками и бизнесом в Анталии. Он подчеркнул важность украинской диаспоры в укреплении дружеских связей между Украиной и Турцией.

В Анталийском форуме принимают участие более 450 представителей правительств из 140 стран мира, включая президентов, глав правительств и министров иностранных дел. Мероприятие проходит под девизом "Восстановление дипломатии в разделенном мире".

Напомним, Сибига от МИД Украины в Анталии официально установил дипломатические отношения с Федеративной Республикой Сомали.

Также недавно глава МИД выступил на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе.