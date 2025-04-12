Виступ Сибіги на форумі в Анталії — пряма трансляція

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу, 12 квітня, перебуває з робочим візитом в турецькому місті Анталія. Там він виступить на ключовій панелі з європейської безпеки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Виступ Сибіги

Відомо, що серед учасників панелі — представники НАТО, Британії, Туреччини, Хорватії та Фінляндії. На зустрічі обговорять питання безпеки в Європі, ситуацію навколо Чорного моря, Південного Кавказу, а також боротьбу з тероризмом і відновлення Сирії.

У рамках форуму Сибіга вже провів зустрічі з представниками української громади, місцевими посадовцями та бізнесом в Анталії. Він підкреслив важливість української діаспори у зміцненні дружніх зв’язків між Україною та Туреччиною.

В Анталійському форумі беруть участь понад 450 представників урядів зі 140 країн світу, включаючи президентів, очільників урядів та міністрів закордонних справ. Захід проходить під девізом "Відновлення дипломатії в розділеному світі". ​

Нагадаємо, Сибіга від МЗС України в Анталії офіційно встановив дипломатичні відносини з Федеративною Республікою Сомалі.

Також нещодавно голова МЗС виступив на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі.