Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

В Париже в понедельник, 17 февраля, состоялась неформальная встреча европейских лидеров для обсуждения войны в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает в посольстве Германии в Париже.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча в Париже 17 февраля

Так, вчера президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита европейских лидеров в Париже. Представители стран обсудили ситуацию в Украине и безопасность Европы.

Предпосылкой для встречи стало заявление вице-президента США Джей-Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Он выдвинул обвинения в сторону Европейского Союза, в частности, в "неуважении к свободе слова".

Издание Le Figaro писало, что заявления американского политика могут быть подтверждением того, что США рассматривают возможность переговоров по Украине без европейцев.

По данным Reuters, на саммите были представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Напомним, Зеленский анонсировал визит спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога — он может посетить фронт.

Также украинский лидер сегодня приехал в Абу-Даби в ОАЭ где между странами было заключено экономическое соглашение. Согласно документу, 99% всех товаров и продуктов будут выходить на рынок без пошлин и ограничений.