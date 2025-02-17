Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

У Парижі в понеділок, 17 лютого, відбулася неформальна зустріч європейських лідерів для обговорення війни в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає у посольстві Німеччини в Парижі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч у Парижі 17 лютого

Так, вчора президент Франції Еммануель Макрон ініціював проведення термінового саміту європейських лідерів у Парижі. Представники країн обговорили ситуацію в Україні та безпеку Європи.

Передумовою для зустрічі стала заява віцепрезидента США Джей-Ді Венса під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого. Він висунув звинувачення в бік Європейського Союзу, зокрема, щодо "неповаги до свободи слова".

Видання Le Figaro писало, що заяви американського політика можуть бути підтвердженням того, що США розглядають можливість переговорів щодо України без європейців.

За даними Reuters, на саміті були представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, яка представлятиме балтійські та скандинавські країни.

Нагадаємо, Зеленський анонсував візит спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога — він може відвідати фронт.

Також український лідер сьогодні приїхав до Абу-Дабі в ОАЕ, де між країнами було укладено економічну угоду. Згідно з документом, 99% всіх товарів та продуктів будуть виходити на ринок без мита та обмежень.