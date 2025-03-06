Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

В Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 6 марта, проходит мероприятие Совета по международным отношениям. Там выступит специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине и России Кит Келлогг.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Выступление Келлога по Украине

Келлог выступает с важной речью на заседании Совета по международным отношениям в Вашингтоне. В своей речи он очертил стратегию президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Кэллог подчеркнул необходимость достижения мира и отметил приверженность администрации к привлечению всех заинтересованных сторон. Кэллог также считает, что к мирному процессу должны быть привлечены европейские союзники.

Напомним, администрация Трампа планирует отменить возможность легального пребывания в США около 240 тысяч украинских беженцев.

Также стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Юлия Тимошенко тайно разговаривали с командой Трампа.