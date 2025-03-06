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Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

6 марта 2025 г. 16:15

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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В Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг, 6 марта, проходит мероприятие Совета по международным отношениям. Там выступит специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине и России Кит Келлогг.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Выступление Келлога по Украине

Келлог выступает с важной речью на заседании Совета по международным отношениям в Вашингтоне. В своей речи он очертил стратегию президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Кэллог подчеркнул необходимость достижения мира и отметил приверженность администрации к привлечению всех заинтересованных сторон. Кэллог также считает, что к мирному процессу должны быть привлечены европейские союзники.

Напомним, администрация Трампа планирует отменить возможность легального пребывания в США около 240 тысяч украинских беженцев.

Также стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Юлия Тимошенко тайно разговаривали с командой Трампа.

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18:54 Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Должны знать все учителя в Украине — что происходит с зарплатами

18:30 Наловили рыбы на 2 миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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