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Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

06 березня 2025 р. 16:15

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У Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер, 6 березня, відбувається захід Ради з міжнародних відносин. Там виступить спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо України та Росії Кіт Келлогг.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Виступ Келлога щодо України

Келлог виступає з важливою промовою на засіданні Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні. У своїй промові він окреслив стратегію президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Келлог наголосив на необхідності досягнення миру та підкреслив прихильність адміністрації до залучення всіх зацікавлених сторін. Келлог також вважає, що до мирного процесу мають бути залучені європейські союзники. 

Нагадаємо, адміністрація Трампа планує скасувати можливість легального перебування в США близько 240 тисяч українських біженців.

Також стало відомо, що п'ятий президент України Петро Порошенко та народна депутатка Юлія Тимошенко таємно розмовляли з командою Трампа.

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