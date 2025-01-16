Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Частный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 января, произносит прощальную речь. Его выступление происходит в здании Пентагона.

Видеотрансляцию речи транслирует Reuters.

Прощальная речь Байдена

В завершение своего срока на посту президента США Байден выступает с прощальной речью в Министерстве обороны. Во время нее лидер страны подытожил достижения своей администрации в сфере обороны и подчеркнул важность поддержки международной безопасности.

Отметим, что за время пребывания в должности Байдену удалось достичь значительного прогресса в таких сферах, как:

борьба с изменением климата;

поддержка демократий за рубежом;

модернизация инфраструктуры.

В то же время его администрация столкнулась с рядом вызовов, таких как разделение общества, миграционный кризис и борьба с инфляцией.

Напомним, уже 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Новости.LIVE собрали основную информацию об этом событии и сообщили, где можно посмотреть трансляцию.

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, после инаугурации Трампа его команды и Зеленского начнут консультации относительно будущей встречи лидеров.