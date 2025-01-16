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Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

16 января 2025 г. 21:22

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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

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21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Частный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 января, произносит прощальную речь. Его выступление происходит в здании Пентагона.

Видеотрансляцию речи транслирует Reuters.

Прощальная речь Байдена

В завершение своего срока на посту президента США Байден выступает с прощальной речью в Министерстве обороны. Во время нее лидер страны подытожил достижения своей администрации в сфере обороны и подчеркнул важность поддержки международной безопасности.

Отметим, что за время пребывания в должности Байдену удалось достичь значительного прогресса в таких сферах, как:

  • борьба с изменением климата;
  • поддержка демократий за рубежом;
  • модернизация инфраструктуры.

В то же время его администрация столкнулась с рядом вызовов, таких как разделение общества, миграционный кризис и борьба с инфляцией.

Напомним, уже 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Новости.LIVE собрали основную информацию об этом событии и сообщили, где можно посмотреть трансляцию.

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, после инаугурации Трампа его команды и Зеленского начнут консультации относительно будущей встречи лидеров.

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