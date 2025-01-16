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Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

16 січня 2025 р. 21:22

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21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

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Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 16 січня, виголошує прощальну промову. Його виступ відбувається у будівлі Пентагону.

Відеотрансляцію промови транслює Reuters.

Прощальна промова Байдена

На завершення свого терміну на посаді президента США Байден виступає із прощальною промовою в Міністерстві оборони. Під час неї лідер країни підсумував досягнення своєї адміністрації у сфері оборони та наголосив на важливості підтримки міжнародної безпеки.

Зазначимо, що за час перебування на посаді Байдену вдалося досягти значного прогресу в таких сферах, як:

  • боротьба зі зміною клімату; 
  • підтримка демократій за кордоном;
  • модернізація інфраструктури.

Водночас його адміністрація зіткнулася з низкою викликів, таких як поділ суспільства, міграційна криза та боротьба з інфляцією.

Нагадаємо, вже 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Новини.LIVE зібрали основну інформацію про цю подію та повідомили, де можна переглянути трансляцію.

За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, після інавгурації Трампа його команди та Зеленського розпочнуть консультації стосовно майбутньої зустрічі лідерів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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