Производство дронов, программа МВФ — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в программе "Вечер.LIVE" рассказал свои ожидания от переговоров на Аляске и очертил перспективы мира в Украине.

Гетманцев рассказал о программе МВФ и сколько Украина может заработать на дронах

В интервью народный депутат отметил, что не видит возможности прекращения огня в Украине без поддержки Соединенных Штатов. Кроме того, Гетманцев отметил, что Украина нуждается в финансовой поддержке от западных партнеров в размере от 8 до 12 млрд долларов.

Также чиновник обратил внимание на то, что прекращение войны в Украине не будет означать уменьшение налогов на оборону. К тому же, правительство должно обеспечить комфортную жизнь для жителей прифронтовых регионов независимо от хода событий.

На сегодняшний день, по словам Гетманцева, Минсоцполитики уже работает над формулой перерасчета пенсий. А также во внимание стоит принять то, что Украине нужно отделить прожиточный минимум от связанных с ним выплат и определить его реальный размер.

