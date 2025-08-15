Видео
Производство дронов, программа МВФ — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Производство дронов, программа МВФ — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

15 августа 2025 г. 21:15

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в программе "Вечер.LIVE" рассказал свои ожидания от переговоров на Аляске и очертил перспективы мира в Украине. 

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гетманцев рассказал о программе МВФ и сколько Украина может заработать на дронах

В интервью народный депутат отметил, что не видит возможности прекращения огня в Украине без поддержки Соединенных Штатов. Кроме того, Гетманцев отметил, что Украина нуждается в финансовой поддержке от западных партнеров в размере от 8 до 12 млрд долларов.

Также чиновник обратил внимание на то, что прекращение войны в Украине не будет означать уменьшение налогов на оборону. К тому же, правительство должно обеспечить комфортную жизнь для жителей прифронтовых регионов независимо от хода событий.

На сегодняшний день, по словам Гетманцева, Минсоцполитики уже работает над формулой перерасчета пенсий. А также во внимание стоит принять то, что Украине нужно отделить прожиточный минимум от связанных с ним выплат и определить его реальный размер.

Ранее Даниил Гетманцев объяснил, почему поддерживает отмену спецпенсий в Украине.

А также народный депутат высказал свое мнение, почему именно БЭБ должен взять на себя расследование финансовых преступлений в Украине и стать единственным органом, который имеет на это полномочия.

