Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у програмі "Вечір.LIVE" розповів свої очікування щодо переговорів на Алясці та окреслив перспективи миру в Україні.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гетманцев розповів про програму МВФ і скільки Україна може заробити на дронах

В інтерв'ю народний депутат зазначив, що не бачить можливості припинення вогню в Україні без підтримки Сполучених Штатів. Крім того, Гетманцев зазначив, що Україна потребує фінансової підтримки від західних партнерів у розмірі від 8 до 12 млрд доларів.

Також чиновник звернув увагу на те, що припинення війни в Україні не означатиме зменшення податків на оборону. До того ж, уряд має забезпечити комфортне життя для жителів прифронтових регіонів незалежно від перебігу подій.

На сьогодні, за словами Гетманцева, Мінсоцполітики вже працює над формулою перерахунку пенсій. А також до уваги варто взяти те, що Україні потрібно відокремити прожитковий мінімум від пов'язаних із ним виплат і визначити його реальний розмір.

Раніше Данило Гетманцев пояснив, чому підтримує скасування спецпенсій в Україні.

А також народний депутат висловив свою думку, чому саме БЕБ має взяти на себе розслідування фінансових злочинів в Україні та стати єдиним органом, який має на це повноваження.