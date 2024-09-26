Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, адвокат Андрей Шабельников, журналист Василий Пехньо, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин и нардеп Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят требование спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки отправить посла Оксану Маркарову в отставку.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят то, что Джонсон и Трамп не будут встречаться с Зеленским, а Байден объявил об обязательствах более 30 стран и ЕС восстанавливать и отстраивать Украину после войны.

Они также прокомментируют военную помощь США и незаинтересованность России в мирных переговорах.

Напомним, Трамп назвал Зеленского "человеком, который отказывается договариваться". Также он подверг критике визит главы Украины в США.

Ранее глава комитета Палаты представителей по надзору, республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.