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Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

26 сентября 2024 г. 13:00

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13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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11:02Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

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09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
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21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

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17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

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16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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13:01Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
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21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, адвокат Андрей Шабельников, журналист Василий Пехньо, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин и нардеп Алексей Гончаренко. В частности, они обсудят требование спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки отправить посла Оксану Маркарову в отставку.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят то, что Джонсон и Трамп не будут встречаться с Зеленским, а Байден объявил об обязательствах более 30 стран и ЕС восстанавливать и отстраивать Украину после войны.

Они также прокомментируют военную помощь США и незаинтересованность России в мирных переговорах.

Напомним, Трамп назвал Зеленского "человеком, который отказывается договариваться". Также он подверг критике визит главы Украины в США.

Ранее глава комитета Палаты представителей по надзору, республиканец Джеймс Комер объявил о начале расследования визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании.

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13:28 Инвесторы «Укрстроя» и «Киевгорстроя» вышли на масштабный митинг в Киеве

13:18 В больнице скончался мужчина, раненный во время российского обстрела Одессы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:17 США предоставит Украине оборонную помощь на 7,9 млрд долларов, — Зеленский

13:13 В Киеве устанавливают причины взрыва, который прогремел во время тревоги

13:10 Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Хмельницкой области — детали от ОВА

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09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

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