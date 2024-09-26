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Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

26 вересня 2024 р. 13:00

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13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

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09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

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08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

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13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

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13:01Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

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13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, адвокат Андрій Шабельніков, журналіст Василь Пехньо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин та нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять вимогу спікеру Палати представників Сполучених Штатів Америки відправити посла Оксану Маркарову у відставку.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять те, що Джонсон та Трамп не зустрічатимуться із Зеленським, а Байден оголосив про зобов'язання понад 30 країн і ЄС відновлювати та відбудовувати Україну після війни.

Вони також прокоментують військову допомогу США та незацікавленість Росії у мирних переговорах.

Нагадаємо, Трамп назвав Зеленського "людиною, яка відмовляється домовлятись". Також він розкритикував візит глави України до США.

Раніше очільник комітету Палати представників із нагляду, республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо візиту Президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.

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14:02 Неправомірні дії ТЦК — що робити військовозобов'язаному у цій ситуації

14:00 Наслідки нічного вибуху в Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

13:56 Окупанти запустили по Хмельниччині три "Кинджали" — що відомо

13:55 Стипендії українським студентам — скільки платять в Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:46 Борг у 8 млн грн — в Одеському порту затримали великий вантаж зерна

13:39 У Харкові водій на смерть збив пішохода — поліція встановлює деталі

13:34 У Миколаєві судитимуть чоловіка за заклики ухилятися від мобілізації

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08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

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21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

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17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

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