Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, адвокат Андрій Шабельніков, журналіст Василь Пехньо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин та нардеп Олексій Гончаренко. Зокрема, вони обговорять вимогу спікеру Палати представників Сполучених Штатів Америки відправити посла Оксану Маркарову у відставку.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять те, що Джонсон та Трамп не зустрічатимуться із Зеленським, а Байден оголосив про зобов'язання понад 30 країн і ЄС відновлювати та відбудовувати Україну після війни.

Вони також прокоментують військову допомогу США та незацікавленість Росії у мирних переговорах.

Нагадаємо, Трамп назвав Зеленського "людиною, яка відмовляється домовлятись". Також він розкритикував візит глави України до США.

Раніше очільник комітету Палати представників із нагляду, республіканець Джеймс Комер оголосив про початок розслідування щодо візиту Президента України Володимира Зеленського на завод боєприпасів у Пенсильванії.