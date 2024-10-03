Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

Вооруженные силы Украины ушли из Угледара, а в Службе внешней разведки произошли кадровые изменения. Между тем, боевые действия между Ираном и Израилем обостряются.

Об этом и не только услышать в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 3 октября

Приглашенные гости эфира:

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";

Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Олег Постернак, политтехнолог;

Руслан Рохов, политтехнолог;

Галина Янченко, нардепка от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по экономическому развитию;

Валентин Наливайченко, нардеп от фракции "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по интеграции Украины в ЕС;

Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол;

В ходе эфира ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем. Вы услышите эксклюзивные комментарии и эксперты.

Напомним, в ОСУО "Хортица" подтвердили выход ВСУ из Угледара. Также аналитики Института изучения войны охарактеризовали, как повлияет захват Угледара на боевые действия.