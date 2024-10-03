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Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

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13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

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13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

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08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

Вооруженные силы Украины ушли из Угледара, а в Службе внешней разведки произошли кадровые изменения. Между тем, боевые действия между Ираном и Израилем обостряются.

Об этом и не только услышать в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 3 октября

Приглашенные гости эфира:

  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";
  • Олег Лесной, политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Олег Постернак, политтехнолог;
  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Галина Янченко, нардепка от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по экономическому развитию;
  • Валентин Наливайченко, нардеп от фракции "Батькивщина", секретарь комитета ВРУ по интеграции Украины в ЕС;
  • Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол;

В ходе эфира ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ряд важных тем. Вы услышите эксклюзивные комментарии и эксперты.

Напомним, в ОСУО "Хортица" подтвердили выход ВСУ из Угледара. Также аналитики Института изучения войны охарактеризовали, как повлияет захват Угледара на боевые действия.

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08:16 В Белгородской области раздавались мощные взрывы — в регионе жаловались на дроны

08:02 В Полтавской области ТЦК оштрафовал мужчину, не вручив повестки — что решил суд

08:00 Украинцы могут получить 10 тыс. евро — детали программы

07:39 В КМВА описали тактику дроновой атаки оккупантов — какие последствия этой ночи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Большие штрафы и годы тюрьмы — что будет за самовольное оставление воинской части

07:21 Отца пятерых детей суд признал уклонистом — в чем причина

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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