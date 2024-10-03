Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

Збройні сили України відійшли з Вугледару, а у Службі зовнішньої розвідки відбулися кадрові зміни. Тим часом бойові дії між Іраном та Ізраїлем загострюються.
Про це й не тільки можна почути в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 3 жовтня
Запрошені гості ефіру:
- Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
- Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";
- Олег Постернак, політтехнолог;
- Руслан Рохов, політтехнолог;
- Галина Янченко, нардепка від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
- Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина", секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС;
- Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол;
Під час ефіру ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем. Ви почуєте ексклюзивні коментарі та аналітику від експертів.
Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" підтвердили вихід ЗСУ з Вугледара. Також аналітики Інституту вивчення війни схарактеризували, як вплине захоплення Вугледару на бойові дії.