Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

Збройні сили України відійшли з Вугледару, а у Службі зовнішньої розвідки відбулися кадрові зміни. Тим часом бойові дії між Іраном та Ізраїлем загострюються.

Про це й не тільки можна почути в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 3 жовтня

Запрошені гості ефіру:

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Олег Постернак, політтехнолог;

Руслан Рохов, політтехнолог;

Галина Янченко, нардепка від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина", секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС;

Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол;

Під час ефіру ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем. Ви почуєте ексклюзивні коментарі та аналітику від експертів.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" підтвердили вихід ЗСУ з Вугледара. Також аналітики Інституту вивчення війни схарактеризували, як вплине захоплення Вугледару на бойові дії.