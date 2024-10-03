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Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

03 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Збройні сили України відійшли з Вугледару, а у Службі зовнішньої розвідки відбулися кадрові зміни. Тим часом бойові дії між Іраном та Ізраїлем загострюються.

Про це й не тільки можна почути в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 3 жовтня

Запрошені гості ефіру:

  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика";
  • Олег Постернак, політтехнолог;
  • Руслан Рохов, політтехнолог; 
  • Галина Янченко, нардепка від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
  • Валентин Наливайченко, нардеп від фракції "Батьківщина", секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС;
  • Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол; 

Під час ефіру ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять низку важливих тем. Ви почуєте ексклюзивні коментарі та аналітику від експертів.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" підтвердили вихід ЗСУ з Вугледара. Також аналітики Інституту вивчення війни схарактеризували, як вплине захоплення Вугледару на бойові дії. 

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08:26 Україна має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів, — ISW

08:22 Ізраїль вдарив по центру Бейруту, є загиблі — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:17 Пушич не збирається у відставку — коментар тренера після розгрому Шахтаря

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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