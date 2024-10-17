Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Военный Александр Матяш заявил, что если в войне не примут участие все граждане, в том числе женщины и пенсионеры, мы не выиграем. Он отметил, что войско нуждается в постоянном пополнении.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 17 октября.

Военный о необходимости пополнения армии

Военный заметил, что добровольцы почти иссякли, и страна нуждается в срочном пополнении рядов военных.

"Люди, которые сейчас идут, они уходят из нужды. Очень много контрактников, кстати, также новых ребят, которые пришли, дядей, есть люди мобилизованные, "бусифицированные", как там говорят. Как-то войско пополняется, но этого недостаточно", — объяснил военный.

Ранее мы писали, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украине, возможно, придется мобилизовать женщин, чтобы оградить Европу от российской агрессии. При этом он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Напомним, мы сообщали ранее, кому из женщин могут отказать в ТЦК даже в случае добровольной мобилизации.