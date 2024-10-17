Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Військовий Олександр Матяш заявив, що якщо у війні не візьмуть участь усі громадяни, зокрема й жінки та пенсіонери — ми не виграємо. Він зазначив, військо потребує постійного поповнення.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 17 жовтня.

Військовий про необхідність поповнення армії

Військовий зауважив, що добровольці майже вичерпалися, і країна потребує термінового поповнення рядів військових.

"Люди, які зараз ідуть, вони йдуть з потреби. Дуже багато контрактників, до речі, також нових хлопців, які прийшли, дядьків, є люди мобілізовані, "бусифіковані", як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо", — пояснив військовий.

Раніше ми писали, що колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кому із жінок можуть відмовити у ТЦК навіть у випадку добровільної мобілізації.