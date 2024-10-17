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Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

17 жовтня 2024 р. 23:53

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23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

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18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

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17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

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Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

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08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

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07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

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Військовий Олександр Матяш заявив, що якщо у війні не візьмуть участь усі громадяни, зокрема й жінки та пенсіонери — ми не виграємо. Він зазначив, військо потребує постійного поповнення.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 17 жовтня.

Військовий про необхідність поповнення армії

Військовий зауважив, що добровольці майже вичерпалися, і країна потребує термінового поповнення рядів військових.

"Люди, які зараз ідуть, вони йдуть з потреби. Дуже багато контрактників, до речі, також нових хлопців, які прийшли, дядьків, є люди мобілізовані, "бусифіковані", як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо", — пояснив військовий.

Раніше ми писали, що колишній головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що Україні, можливо, доведеться мобілізувати жінок, щоб захистити Європу від російської агресії. При цьому він висловив надію, що до цього не дійде.

Нагадаємо, ми повідомляли раніше, кому із жінок можуть відмовити у ТЦК навіть у випадку добровільної мобілізації.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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