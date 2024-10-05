Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

В пятницу, 4 октября, появилась информация, что около сотни военных, самовольно оставивших военную часть, вышли на митинг в Вознесенске Николаевской области из-за нехватки оружия и некачественной подготовки для участия в боях на Донецком направлении. Такое количество является фактически ротой, и когда рота покидает позиции, это катастрофа.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил старший лейтенант ВСУ Николай Мельник.

Что сказал военный

"Сто людей — это целая рота. Рота ушла с позиций. И теперь другим подразделениям придется растягиваться, занимая их позиции, увеличивая шансы потерь личного состава, сил и средств", — сказал Мельник.

Он отметил, что для того, чтобы донести позицию, необходимо было из ста человек выбрать пять. Он добавил, что у кого это первое СЗЧ (самовольное оставление части), их сажать не будут.

Также военный рассказал, что в Украине есть батальоны, которые год были в тылу, но после выхода на фронт по заявлениям военных, их не готовили.

"Я скажу, что у нас есть отдельные батальоны, которые год сидели в тылу. Их вывели на боевые позиции, и они начали заявлять, что не готовы. Чем они занимались целый год? Даже если с офицерами не повезло, можно было освоить элементарные упражнения ", — резюмировал он.

Что предшествовало

Ранее "Суспільне" сообщало, что около сотни военных 187 батальона 123-й бригады ТРО вышли на митинг в Вознесенске, чтобы привлечь внимание к некачественной подготовке и недостатку вооружения для участия в боевых действиях в Донецкой области. Все они отказались выполнять боевую задачу.

Напомним, недавно мы писали, что самовольное оставление воинской части и дезертирство являются одними из самых тяжких преступлений для военных, за которые суды будут наказывать очень жестко. Наказанием могут быть как большие штрафы, так и 10 лет лишения свободы.