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Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

5 декабря 2024 г. 13:34

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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Военный Кирилл Сазонов заявил, что так называемая "бусификация" - ответ ухилянтам. При этом он отметил, что рекрутинг значительно эффективнее мобилизации через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом Сазонов сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 декабря.

"Бусификация" является ответом уклонистам

Сазонов высказал мнение, что рекрутинг является более предпочтительным вариантом, чем мобилизация. В частности, на это сейчас делает ставку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако без мобилизации пока никак, хоть это и болезненная тема.

"Каждый по закону должен обновить свои данные в ТЦК. Возможно, он не потребуется, возможно, у него будет бронь, он нужен в тылу, а возможно, потребуется и станет рядом с нами", — отметил Сазонов.

Военный добавил, что если все военнообязанные станут на учет и все будет честно, не будет ни миллионеров-голов ТЦК, ни "бусиков", ни других процессов, порочащих ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что военный юрист Тарас Боровский предупредил, что механизм лишения "уклонистам" водительского удостоверения очень реализуется. Он добавил, что не знает ни одного такого случая.

Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и изменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.

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14:55 Сыбига покинул зал ОБСЕ перед выступлением Лаврова — видео

14:51 Повесил флаг РФ и раздавал вещи – в Харькове судили коллаборанта

14:48 Суд оставил под стражей подозреваемого по делу Фарион

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:43 Лубинец заявил, сколько гражданских находится в российском плену

14:42 Зарплаты до 60 тыс. грн — какую работу предлагают украинцам

14:34 Себестоимость проезда в метро Киева — какими бы были расходы

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13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

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13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE