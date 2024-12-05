Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Военный Кирилл Сазонов заявил, что так называемая "бусификация" - ответ ухилянтам. При этом он отметил, что рекрутинг значительно эффективнее мобилизации через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом Сазонов сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 декабря.

"Бусификация" является ответом уклонистам

Сазонов высказал мнение, что рекрутинг является более предпочтительным вариантом, чем мобилизация. В частности, на это сейчас делает ставку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Однако без мобилизации пока никак, хоть это и болезненная тема.

"Каждый по закону должен обновить свои данные в ТЦК. Возможно, он не потребуется, возможно, у него будет бронь, он нужен в тылу, а возможно, потребуется и станет рядом с нами", — отметил Сазонов.

Военный добавил, что если все военнообязанные станут на учет и все будет честно, не будет ни миллионеров-голов ТЦК, ни "бусиков", ни других процессов, порочащих ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что военный юрист Тарас Боровский предупредил, что механизм лишения "уклонистам" водительского удостоверения очень реализуется. Он добавил, что не знает ни одного такого случая.

Напомним, если военнообязанный мужчина хочет переехать и изменить свое место жительства, он должен сделать это с разрешения ТЦК и СП.