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Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

05 грудня 2024 р. 13:34

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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4 грудня 2024
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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

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Військовий Кирило Сазонов заявив, що так звана "бусифікація" є відповіддю ухилянтам. При цьому він зазначив, що рекрутинг значно ефективніший за мобілізацію через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це Сазонов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 грудня.

"Бусифікація" є відповідю ухилянтам

Сазонов висловив думку, що рекрутинг є кращим варіантом, ніж мобілізація. Зокрема, на це зараз робить ставку головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Однак без мобілізація поки ніяк, хоч це і болюча тема.

"Кожен згідно з законом має оновити свої дані в ТЦК. Можливо, він не буде потрібен, можливо, в нього буде бронь, він потрібен у тилу, а можливо, буде потрібен і стане поруч з нами", — зазначив Сазонов.

Військовий додав, що якщо всі військовозобов'язані стануть на облік і все буде чесно, не буде ані мільйонерів-голів ТЦК, ані "бусіків", ані інших процесів, які ганьблять ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що військовий юрист Тарас Боровський попередив, що механізм позбавлення "ухилянтів" водійського посвідчення дуже важко реалізується. Він додав, що не знає жодного такого випадку.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.

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14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

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20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

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19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

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17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE