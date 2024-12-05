Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Військовий Кирило Сазонов заявив, що так звана "бусифікація" є відповіддю ухилянтам. При цьому він зазначив, що рекрутинг значно ефективніший за мобілізацію через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про це Сазонов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 грудня.

"Бусифікація" є відповідю ухилянтам

Сазонов висловив думку, що рекрутинг є кращим варіантом, ніж мобілізація. Зокрема, на це зараз робить ставку головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Однак без мобілізація поки ніяк, хоч це і болюча тема.

"Кожен згідно з законом має оновити свої дані в ТЦК. Можливо, він не буде потрібен, можливо, в нього буде бронь, він потрібен у тилу, а можливо, буде потрібен і стане поруч з нами", — зазначив Сазонов.

Військовий додав, що якщо всі військовозобов'язані стануть на облік і все буде чесно, не буде ані мільйонерів-голів ТЦК, ані "бусіків", ані інших процесів, які ганьблять ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що військовий юрист Тарас Боровський попередив, що механізм позбавлення "ухилянтів" водійського посвідчення дуже важко реалізується. Він додав, що не знає жодного такого випадку.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний чоловік хоче переїхати та змінити своє місце проживання, він мусить зробити це із дозволу ТЦК та СП.