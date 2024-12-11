Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Администрация Запорожья готовится к обороне и обустраивает фортификации вокруг населенного пункта. В настоящее время российская армия концентрируется у Орехового, которое является ключевой точкой на пути в город.

Об этом сообщил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE в среду, 11 декабря.

Запорожье готовится к обороне

Дикий рассказал, что российские войска движутся к Орехового, который откроет им дорогу на Запорожье.

"По дороге на Запорожье у них (россиян — ред.) Орехового. Надо сначала пройти Орехово и тогда открывают 30 километров дороги на Запорожье", — отметил военный аналитик.

По его словам, украинское командование серьезно оценивает эту угрозу.

"Где-то уже недели полторы-две назад председатель Запорожской ОГА отчитывался о копании фортификаций вокруг города и готовит Запорожье к обороне", — отметил Дикий.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что угрозы для Запорожья пока нет, поскольку у врага нет достаточно сил для операции такого масштаба.

Ранее мы писали, что строительство фортификаций возле Запорожья почти завершено. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населенных пунктов.