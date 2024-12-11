Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Адміністрація Запоріжжя готується до оборони та облаштовує фортифікації навколо населеного пункту. Наразі російська армія концентрується біля Оріхового, яке є ключовою точкою на шляху до міста.
Про це повідомив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Ранок.LIVE у середу, 11 грудня.
Запоріжжя готується до оборони
Дикий розповів, що російські війська рухаються до Оріхового, який відкриє їм дорогу на Запоріжжя.
"По дорозі на Запоріжжя в них (росіян — ред.) Оріхового. Треба спершу пройти Оріхового і тоді відкривають 30 кілометрів дороги на Запоріжжя", — зазначив військовий аналітик.
За його словами, українське командування серйозно оцінює цю загрозу.
"Десь вже тижня півтора-два тому голова Запорізької ОВА звітував про копання фортифікацій навколо міста і готує Запоріжжя до оборони", — зауважив Дикий.
Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що загрози для Запоріжжя наразі немає, оскільки у ворога нема достатньо сил для операції такого масштабу.
Раніше ми писали, що будівництво фортифікацій біля Запоріжжя майже завершено. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів.