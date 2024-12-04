Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские захватчики воюют на Торецком направлении на самокатах и гольф-карах. Это объясняется тем, что тяжелая бронетехника становится неэффективной на покрытых обломками улицах.

Об этом Бобовникова сообщила в эфире День.LIVE в среду, 4 декабря.

Воюют на мотоциклах и гольф-карах

Спикер объяснила, что из-за разрушенных зданий и заблокированных обломков улиц танки и тяжелая бронетехника становятся практически неэффективными в условиях городских боев. Именно поэтому ее в уличных боях очень мало.

"Поэтому они применяют технику, которая может пройти в городе — обычно автомобильная техника или боевые бронированные машины", — пояснила военная.

Также она добавила, что россияне активно используют в уличных боях мотоциклы, гольф-кары и даже электронные самокаты.

Ранее мы писали, что в Торецке русские военные умышленно открыли огонь по гражданским в квартире. В результате двух женщин погибли, еще один мужчина получил ранения.

Напоминаем, что на улицах Торецкая идут ожесточенные бои. Украинские защитники ежедневно ликвидируют здесь до ста российских захватчиков.