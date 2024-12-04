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Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

04 грудня 2024 р. 16:44

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Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські загарбники воюють на Торецькому напрямку на самокатах та гольф-карах. Це пояснюється тим, що тяжка бронетехніка стає неефективною на вкритих уламками вулицях.

Про це Бобовнікова повідомила ефірі День.LIVE у середу, 4 грудня. 

Воюють на мотоциклах та гольф-карах

Речниця пояснила, що через зруйновані будівлі та заблоковані уламками вулиці танки й важка бронетехніка стають практично неефективними в умовах міських боїв. Саме через це її у вуличних боях дуже мало.

"Тому вони застосовують техніку, яка може пройти у місті — це зазвичай автомобільна техніка або бойові броньовані машини", — пояснила військова.

Також вона додала, що росіяни активно використовують у вуличних боях мотоцикли, гольф-кари і навіть електронні самокати.

Раніше ми писали, що у Торецьку російські військові умисно відкрили вогонь по цивільних у квартирі. Внаслідок чого двоє жінок загинули, ще один чоловік отримав поранення. 

Нагадуємо, що на вулицях Торецька йдуть запеклі бої. Українські захисники щодня ліквідовують тут до ста російських загарбників. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:12 Одеська міськрада позбулася залишків проросійської ОПЗЖ

15:56 У ГТС повідомили, коли припинять транзит газу Росії через Україну

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