Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські загарбники воюють на Торецькому напрямку на самокатах та гольф-карах. Це пояснюється тим, що тяжка бронетехніка стає неефективною на вкритих уламками вулицях.

Про це Бобовнікова повідомила ефірі День.LIVE у середу, 4 грудня.

Воюють на мотоциклах та гольф-карах

Речниця пояснила, що через зруйновані будівлі та заблоковані уламками вулиці танки й важка бронетехніка стають практично неефективними в умовах міських боїв. Саме через це її у вуличних боях дуже мало.

"Тому вони застосовують техніку, яка може пройти у місті — це зазвичай автомобільна техніка або бойові броньовані машини", — пояснила військова.

Також вона додала, що росіяни активно використовують у вуличних боях мотоцикли, гольф-кари і навіть електронні самокати.

Раніше ми писали, що у Торецьку російські військові умисно відкрили вогонь по цивільних у квартирі. Внаслідок чого двоє жінок загинули, ще один чоловік отримав поранення.

Нагадуємо, що на вулицях Торецька йдуть запеклі бої. Українські захисники щодня ліквідовують тут до ста російських загарбників.