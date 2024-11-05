Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

В Украине провели опрос о том, сколько украинцев готовы в дальнейшем терпеть войну. Тем временем для студентов будет введено обязательное прохождение базовой военной подготовки.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир Ранок.LIVE 5 ноября
Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят результаты опроса, сколько украинцев готовы терпеть войну. Также они вместе с экспертами оценят сценарии западных СМИ по развитию событий в Украине зимой и целесообразность введения обязательной военной подготовки для студентов.
Гости эфира:
- Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 г.г.)
- Андрей Городницкий, политолог
- Сергей Ягодзинский, доктор философских наук
- Вячеслав Потапенко, политический аналитик
- Анна Скороход, нардепка от группы "За будущее"
- Александр Федиенко, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Сергей Демченко, нардеп от фракции "Слуга народа"
- Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"
- Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований
Напомним, с 2025-2026 учебного года для студентов-третьекурсников в ЗВО введут базовую общую военную подготовку, где они будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.
Также мы сообщали о том, какие штрафы угрожают украинцам за неправильное хранение дров.