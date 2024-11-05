Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

В Украине провели опрос о том, сколько украинцев готовы в дальнейшем терпеть войну. Тем временем для студентов будет введено обязательное прохождение базовой военной подготовки.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 5 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят результаты опроса, сколько украинцев готовы терпеть войну. Также они вместе с экспертами оценят сценарии западных СМИ по развитию событий в Украине зимой и целесообразность введения обязательной военной подготовки для студентов.

Гости эфира:

Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 г.г.)

Андрей Городницкий, политолог

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук

Вячеслав Потапенко, политический аналитик

Анна Скороход, нардепка от группы "За будущее"

Александр Федиенко, нардеп от фракции "Слуга народа"

Сергей Демченко, нардеп от фракции "Слуга народа"

Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований

Напомним, с 2025-2026 учебного года для студентов-третьекурсников в ЗВО введут базовую общую военную подготовку, где они будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.

Также мы сообщали о том, какие штрафы угрожают украинцам за неправильное хранение дров.