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Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024 г. 8:00

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08:00Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
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23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

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22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

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21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

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17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

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13:08Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

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08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
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15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
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23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

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22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

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21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

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17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

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14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

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13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

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08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
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15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

В Украине провели опрос о том, сколько украинцев готовы в дальнейшем терпеть войну. Тем временем для студентов будет введено обязательное прохождение базовой военной подготовки.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир Ранок.LIVE 5 ноября

Ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят результаты опроса, сколько украинцев готовы терпеть войну. Также они вместе с экспертами оценят сценарии западных СМИ по развитию событий в Украине зимой и целесообразность введения обязательной военной подготовки для студентов.

Гости эфира:

  • Степан Гавриш, первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 г.г.)
  • Андрей Городницкий, политолог
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук
  • Вячеслав Потапенко, политический аналитик
  • Анна Скороход, нардепка от группы "За будущее"
  • Александр Федиенко, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Сергей Демченко, нардеп от фракции "Слуга народа"
  • Михаил Цымбалюк, нардеп от фракции "Батькивщина"
  • Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований

Напомним, с 2025-2026 учебного года для студентов-третьекурсников в ЗВО введут базовую общую военную подготовку, где они будут учиться обращаться с оружием, защищаться и оказывать медицинскую помощь.

Также мы сообщали о том, какие штрафы угрожают украинцам за неправильное хранение дров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

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