Військова підготовка студентів та сценарій зими — ефір Ранок.LIVE

В Україні провели опитування щодо того, скільки українців готові надалі терпіти війну. Тим часом для студентів запровадять обов'язкове проходження базової військової підготовки.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір Ранок.LIVE 5 листопада

Ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять результати опитування щодо того, скільки українців готові терпіти війну. Також вони разом з експертами оцінять сценарії від західних ЗМІ щодо розвитку подій в Україні взимку та доцільність введення обов'язкової військової підготовки для студентів.

Гості ефіру:

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 р.р.)

Андрій Городницький, політолог

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук

Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик

Анна Скороход, нардепка від групи "За майбутнє"

Олександр Федієнко, нардеп від фракції "Cлуга народу"

Сергій Демченко, нардеп від фракції "Слуга народу"

Михайло Цимбалюк, нардеп від фракції "Батьківщина"

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень

Нагадаємо, з 2025-2026 навчального року для студентів-третьокурсників у ЗВО введуть базову загальну військову підготовку, де вони будуть вчитися поводитися зі зброєю, захищатися та надавати медичну допомогу.

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