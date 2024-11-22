Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

На следующей неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Основной темой обсуждений станет применение Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

В США могут изменить стратегию ядерного сдерживания через Китай и Россию;

Гончаренко назвал красные линии в переговорах с РФ: ограничение украинской армии и безусловная гарантия безопасности;

рискнет ли Путин ударить по Верховной Раде Украины;

Экстренное заседание Совета Украина — НАТО состоится 26 ноября;

Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Киев;

Россия впервые применила "Шахеды" со шрапнелью для атаки на Сумы.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

адвокат по уголовному праву Татьяна Козаченко;

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

предприниматель, изобретатель и инженер-программист, один из трех изобретателей наземного дрона "Змей" Борис Дрожак;

директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Напомним, российские войска впервые нанесли удар по Сумам ударными дронами типа "шахед" со шрапнелью. В результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины.