Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

На следующей неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Основной темой обсуждений станет применение Россией новой баллистической ракеты "Орешник".
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- В США могут изменить стратегию ядерного сдерживания через Китай и Россию;
- Гончаренко назвал красные линии в переговорах с РФ: ограничение украинской армии и безусловная гарантия безопасности;
- рискнет ли Путин ударить по Верховной Раде Украины;
- Экстренное заседание Совета Украина — НАТО состоится 26 ноября;
- Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Киев;
- Россия впервые применила "Шахеды" со шрапнелью для атаки на Сумы.
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- адвокат по уголовному праву Татьяна Козаченко;
- вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
- предприниматель, изобретатель и инженер-программист, один из трех изобретателей наземного дрона "Змей" Борис Дрожак;
- директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Напомним, российские войска впервые нанесли удар по Сумам ударными дронами типа "шахед" со шрапнелью. В результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.
Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины.