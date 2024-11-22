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Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

22 ноября 2024 г. 13:01

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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10:37Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

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23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

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20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

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На следующей неделе состоится экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Основной темой обсуждений станет применение Россией новой баллистической ракеты "Орешник".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • В США могут изменить стратегию ядерного сдерживания через Китай и Россию;
  • Гончаренко назвал красные линии в переговорах с РФ: ограничение украинской армии и безусловная гарантия безопасности;
  • рискнет ли Путин ударить по Верховной Раде Украины;
  • Экстренное заседание Совета Украина — НАТО состоится 26 ноября;
  • Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Киев;
  • Россия впервые применила "Шахеды" со шрапнелью для атаки на Сумы.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, руководитель "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • адвокат по уголовному праву Татьяна Козаченко;
  • вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • предприниматель, изобретатель и инженер-программист, один из трех изобретателей наземного дрона "Змей" Борис Дрожак;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Напомним, российские войска впервые нанесли удар по Сумам ударными дронами типа "шахед" со шрапнелью. В результате атаки погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Ранее мы писали о том, что российские захватчики могут нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины.

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