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Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

22 листопада 2024 р. 13:01

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13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

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19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Наступного тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Основною темою обговорень стане застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • У США можуть змінити стратегію ядерного стримування через Китай і Росію;
  • Гончаренко назвав червоні лінії у перемовинах з РФ: обмеження української армії та безумовна гарантія безпеки;
  • Чи ризикне Путін вдарити по Верховній Раді України;
  • Екстрене засідання Ради Україна — НАТО відбудеться 26 листопада;
  • Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва;
  • Росія вперше застосувала "Шахеди" зі шрапнеллю для атаки на Суми.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • адвокатка з кримінального права Тетяна Козаченко;
  • віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • підприємець, винахідник та інженер-програміст, один із трьох винахідників наземного дрона "Змій" Борис Дрожак;
  • директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Нагадаємо, російські війська вперше завдали удару по Сумах ударними дронами типу "шахед"  зі шрапнеллю. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України.

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14:26 Ізраїльська художниця розмалювала сховище лікарні Охматдит — фото

14:13 На Закарпатті викрили схему для ухилянтів — хто організатор

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:11 На Харківщині суд повернув державі землі із рідкісними птахами

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