Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Наступного тижня відбудеться екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Основною темою обговорень стане застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

У США можуть змінити стратегію ядерного стримування через Китай і Росію;

Гончаренко назвав червоні лінії у перемовинах з РФ: обмеження української армії та безумовна гарантія безпеки;

Чи ризикне Путін вдарити по Верховній Раді України;

Екстрене засідання Ради Україна — НАТО відбудеться 26 листопада;

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до Києва;

Росія вперше застосувала "Шахеди" зі шрапнеллю для атаки на Суми.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

адвокатка з кримінального права Тетяна Козаченко;

віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної й соціальної політики Павло Розенко;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

підприємець, винахідник та інженер-програміст, один із трьох винахідників наземного дрона "Змій" Борис Дрожак;

директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Нагадаємо, російські війська вперше завдали удару по Сумах ударними дронами типу "шахед" зі шрапнеллю. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення.

Раніше ми писали про те, що російські загарбники можуть завдати ракетного удару по Верховній Раді України.