Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о готовности европейских стран отправить войска в Украину для обеспечения перемирия. Также обсудим план миротворческой операции в Украине с участием сил США в качестве "поддержки".
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Другие темы эфира
- Зеленский едет в США;
- После соглашения о завершении войны РФ против Украины стороны могут остаться "немного недовольными", — Белый дом;
- Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте, если война не завершится в 2025 году
- Канада выделяет $35 миллионов на восстановление украинской энергетики;
- Кабмин обнародовал данные о тарифах на коммунальные услуги, которые будут действовать в 2025 году.
Гости сегодняшнего эфира
- политолог Олег Саакян;
- основатель Центра политического образования Алексей Черный;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- медиааналитик, эксперт-международник Назар Приходько;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- военнослужащий 13 бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан.
Напомним, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны выразили готовность направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения перемирия. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перемирие в Украине может наступить в течение ближайших нескольких недель.