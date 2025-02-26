Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE arrow
Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

26 февраля 2025 г. 13:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о готовности европейских стран отправить войска в Украину для обеспечения перемирия. Также обсудим план миротворческой операции в Украине с участием сил США в качестве "поддержки".

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Зеленский едет в США;
  • После соглашения о завершении войны РФ против Украины стороны могут остаться "немного недовольными", — Белый дом;
  • Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте, если война не завершится в 2025 году
  • Канада выделяет $35 миллионов на восстановление украинской энергетики;
  • Кабмин обнародовал данные о тарифах на коммунальные услуги, которые будут действовать в 2025 году.

Гости сегодняшнего эфира

  • политолог Олег Саакян;
  • основатель Центра политического образования Алексей Черный;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • медиааналитик, эксперт-международник Назар Приходько;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • военнослужащий 13 бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан.

Напомним, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны выразили готовность направить свои войска в Украину для обеспечения выполнения перемирия. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что перемирие в Украине может наступить в течение ближайших нескольких недель.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:32 У Трампа на руке заметили огромный синяк — этому есть объяснение

13:27 Изгнание из ЕС — почему украинцев могут депортировать в 2025

13:25 В Киевской области дрон попал в дом известного хирурга

13:20 Безопасность зернового коридора — одесские моряки стоят на страже

13:14 Помощь в 54 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:07 В суде показали видео-доказательства по убийству Ирины Фарион

13:07 Нардеп высказался о бронировании за рубежом для украинцев

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

12:46 Солнце было активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:42 В Киеве под посольством США проходит протест — фоторепортаж

13:32 У Трампа на руке заметили огромный синяк — этому есть объяснение

13:27 Изгнание из ЕС — почему украинцев могут депортировать в 2025

13:25 В Киевской области дрон попал в дом известного хирурга

13:20 Безопасность зернового коридора — одесские моряки стоят на страже

13:14 Помощь в 54 тыс. грн — в каких регионах доступны выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:07 В суде показали видео-доказательства по убийству Ирины Фарион

13:07 Нардеп высказался о бронировании за рубежом для украинцев

12:46 Солнце было активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:42 В Киеве под посольством США проходит протест — фоторепортаж

12:40 Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов

06:40 Где дороже всего сдавать лом — новые цены на чермет в Украине

06:40 Где дороже всего принимают лом — цены на чермет в феврале

25 февраля 2025

06:40 Как зарабатывать на золоте — обновленные тарифы ломбардов Украины

05:55 Как изменился курс доллара за три года вторжения РФ — все рекорды

24 февраля 2025

19:25 Три года войны — как изменились экономика и жизнь в Украине

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

06:40 Как заработать на цветных металлах — цены на латунь в феврале

05:44 Три года большой войны — сколько территорий Украины оккупировано

05:18 Три года войны — какой вклад сделал Львов в поддержку Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

04:13 Триллионы на войну — куда Кремль мог бы потратить деньги

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция