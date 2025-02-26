Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про готовність європейських країн відправити війська в Україну для забезпечення перемир'я. Також обговоримо план миротворчої операції в Україні за участю сил США в якості "підтримки".

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Інші теми ефіру

Зеленський їде до США;

Після угоди про завершення війни РФ проти України сторони можуть залишитися "трохи незадоволеними", — Білий дім;

Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті, якщо війна не завершиться у 2025 році

Канада виділяє $35 мільйонів на відновлення української енергетики;

Кабмін оприлюднив дані про тарифи на комунальні послуги, які діятимуть у 2025 році.

Гості сьогоднішнього ефіру

політолог Олег Саакян;

засновник Центру політичної освіти Олексій Чорний;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

медіааналітик, експерт-міжнародник Назар Приходько;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

військовослужбовець 13 бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан.

Нагадаємо, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни висловили готовність направити свої війська в Україну для гарантування виконання перемир’я. Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемир'я в Україні може настати протягом найближчих кількох тижнів.