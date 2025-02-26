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Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

26 лютого 2025 р. 13:01

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про готовність європейських країн відправити війська в Україну для забезпечення перемир'я. Також обговоримо план миротворчої операції в Україні за участю сил США в якості "підтримки".

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Зеленський їде до США;
  • Після угоди про завершення війни РФ проти України сторони можуть залишитися "трохи незадоволеними", — Білий дім;
  • Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті, якщо війна не завершиться у 2025 році
  • Канада виділяє $35 мільйонів на відновлення української енергетики;
  • Кабмін оприлюднив дані про тарифи на комунальні послуги, які діятимуть у 2025 році. 

Гості сьогоднішнього ефіру

  • політолог Олег Саакян;
  • засновник Центру політичної освіти Олексій Чорний;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • медіааналітик, експерт-міжнародник Назар Приходько;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • військовослужбовець 13 бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан.

Нагадаємо, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни висловили готовність направити свої війська в Україну для гарантування виконання перемир’я. Водночас президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемир'я в Україні може настати протягом найближчих кількох тижнів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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