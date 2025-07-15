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Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

15 июля 2025 г. 17:52

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17:52 Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

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13:11 Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

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08:00 Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал Верховной Раде прошение об отставке. Он стал рекордсменом среди всех глав правительства Украины по продолжительности пребывания в должности.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 15 июля

Сегодня в эфире эксперты поговорят о том, что Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля провел встречу с первым вице-премьером Юлией Свириденко и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Основной темой обсуждения стали начальные этапы реформирования состава украинского правительства.

Кроме того, внимание обратят на заявление президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Германия предоставит Украине значительное количество вооружения, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат "Слуга Народа", представитель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" София Федина;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции 2014-2016 гг Татьяна Козаченко;
  • народный депутат Украины, представитель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • эксперт-международник Тарас Семенюк.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский выступил с инициативой назначить Юлию Свириденко главой обновленного украинского правительства.

Также мы писали, какие главные изменения будут в украинском Кабинете министров.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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