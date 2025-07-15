Відставка Шмигаля та більше Patriot від НАТО — ефір Вечір.LIVE

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав Верховній Раді прохання про відставку. Він став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді. Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 15 липня

Сьогодні в ефірі експерти поговорять про те, що Президент України Володимир Зеленський 15 липня провів зустріч із першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Основною темою обговорення стали початкові етапи реформування складу українського уряду.

Крім того, увагу звернуть на заяву президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо того, що Німеччина надасть Україні значну кількість озброєння, включаючи зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат "Слуга Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

народна депутатка України, "Європейська Солідарність" Софія Федина;

адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиціі 2014-2016 рр Тетяна Козаченко;

народна депутатка України, представниця Комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;

експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський виступив з ініціативою призначити Юлію Свириденко очільницею оновленого українського уряду.

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