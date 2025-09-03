Видео
Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

3 сентября 2025 г. 18:14

Text

Отправка западных войск в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп раскритиковал РФ, Китай и КНДР — эфир День.LIVE

Text

Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2025
Text

Трамп объявил новый ультиматум для Путина — прямой эфир

Text

Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Text

Важное заявление Трампа — эфир День.LIVE

Text

В Париже пройдет встреча Коалиции желающих — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2025
Text

Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

Путин снова заговорил об Украине и политике — эфир День.LIVE

Text

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

17:52 Зеленский и Путин не встретятся — эфир Вечір.LIVE

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа имеет четкий план по отправке войск в Украину. А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст России свои территории. Зато российский диктатор Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 3 сентября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Дмитрий Васильев — президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;
  • Олег Леонтьев — военный адвокат;
  • Леонид Емец — доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета;
  • Кирилл Фесик—председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук;
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г.Киева (2004-2008);
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010).

Напомним, Зеленский заявил, что украинцы вернутся на временно оккупированные земли.

А Путин заявил, что не исключает возможности встречи с Зеленским. Однако он сомневается в целесообразности такой встречи.

