Відправлення західних військ в Україну — ефір Вечір.LIVE

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має чіткий план щодо відправлення військ в Україну. А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть Росії свої території. Натомість російський диктатор Володимир Путін запросив Зеленського до Москви.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 3 вересня.

Гості ефіру

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Олег Леонтьєв — військовий адвокат;

Леонід Ємець — доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради;

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);

Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українці повернуться на тимчасово окуповані землі.

А Путін заявив, що не виключає можливості зустрічі із Зеленським. Однак він сумнівається у доцільності такої зустрічі.