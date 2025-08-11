Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп 15 августа должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Оба лидера имеют свои ожидания от этой встречи с глазу на глаз.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 11 августа.
О чем эфир
Сегодня гости поговорят о следующем:
- 15 августа должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора-президента РФ Владимира Путина,
- Рано утром, 11 августа, россияне снова начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ,
- Литва начинает военные учения на границе с Беларусью, — Delfi.
Гости эфира
Гостями эфира День.LIVE стали:
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук — Иван Ус,
- военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ — Владислав Селезнев,
- политолог, глава Центра анализа и стратегий — Игорь Чаленко,
- экономист, финансист — Сергей Фурса,
- политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" — Антон Малеев,
- политолог, эксперт-международник — Максим Несвитайлов,
- адвокат, заслуженный юрист Украины — Юрий Туровец.
Напомним, недавно спецпредставитель Путина заявил, что встреча на Аляске принесет мир. По его словам, "разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа".
В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, чего ждать от Трампа на переговорах с Путиным. По ее словам, на этой встрече США будут действовать с позиции силы.