Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

11 августа 2025 г. 13:00

Президент США Дональд Трамп 15 августа должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Оба лидера имеют свои ожидания от этой встречи с глазу на глаз.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 11 августа. 

О чем эфир

Сегодня гости поговорят о следующем:

  • 15 августа должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора-президента РФ Владимира Путина,
  • Рано утром, 11 августа, россияне снова начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ,
  • Литва начинает военные учения на границе с Беларусью, — Delfi.

Гости эфира

Гостями эфира День.LIVE стали:

  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук — Иван Ус,
  • военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ — Владислав Селезнев,
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий — Игорь Чаленко,
  • экономист, финансист — Сергей Фурса,
  • политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" — Антон Малеев,
  • политолог, эксперт-международник — Максим Несвитайлов,
  • адвокат, заслуженный юрист Украины — Юрий Туровец.

Напомним, недавно спецпредставитель Путина заявил, что встреча на Аляске принесет мир. По его словам, "разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа".

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, чего ждать от Трампа на переговорах с Путиным. По ее словам, на этой встрече США будут действовать с позиции силы.

