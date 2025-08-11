Новые детали переговоров Путина и Трампа — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп 15 августа должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Оба лидера имеют свои ожидания от этой встречи с глазу на глаз.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 11 августа.

О чем эфир

Сегодня гости поговорят о следующем:

15 августа должны состояться переговоры президента США Дональда Трампа и диктатора-президента РФ Владимира Путина,

Рано утром, 11 августа, россияне снова начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ,

Литва начинает военные учения на границе с Беларусью, — Delfi.

Гости эфира

Гостями эфира День.LIVE стали:

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук — Иван Ус,

военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ — Владислав Селезнев,

политолог, глава Центра анализа и стратегий — Игорь Чаленко,

экономист, финансист — Сергей Фурса,

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" — Антон Малеев,

политолог, эксперт-международник — Максим Несвитайлов,

адвокат, заслуженный юрист Украины — Юрий Туровец.

Напомним, недавно спецпредставитель Путина заявил, что встреча на Аляске принесет мир. По его словам, "разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа".

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, чего ждать от Трампа на переговорах с Путиным. По ее словам, на этой встрече США будут действовать с позиции силы.