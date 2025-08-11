Відомі нові деталі переговорів Путіна і Трампа — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп 15 серпня має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Обоє лідерів мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч.

15 серпня мають відбутися переговори президента США Дональда Трампа та диктатора-президента РФ Володимира Путіна,

Рано вранці, 11 серпня, росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижньогородської області РФ,

Литва розпочинає військові навчання на кордоні з Білоруссю, — Delfi.

Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Путіна заявив, що зустріч на Алясці принесе мир. За його словами, "розпалювачі воєн не будуть посміхатися 15 серпня".

Водночас посол України у США Оксана Маркарова відповіла, чого чекати від Трампа на переговорах з Путіним. За її словами, на цій зустрічі США будуть діяти з позиції сили.