Відомі нові деталі переговорів Путіна і Трампа — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп 15 серпня має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Обоє лідерів мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч.
- 15 серпня мають відбутися переговори президента США Дональда Трампа та диктатора-президента РФ Володимира Путіна,
- Рано вранці, 11 серпня, росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижньогородської області РФ,
- Литва розпочинає військові навчання на кордоні з Білоруссю, — Delfi.
Нагадаємо, нещодавно спецпредставник Путіна заявив, що зустріч на Алясці принесе мир. За його словами, "розпалювачі воєн не будуть посміхатися 15 серпня".
Водночас посол України у США Оксана Маркарова відповіла, чого чекати від Трампа на переговорах з Путіним. За її словами, на цій зустрічі США будуть діяти з позиції сили.