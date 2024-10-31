Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Польша отказала в предоставлении самолетов "МиГ". А в 2025 году зарплата украинских военных упадет из-за инфляции.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;
- политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- эксперт по безопасности Иван Варченко;
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- Зеленский: договорились с НАТО, но Польша нашла другую причину не передавать МиГ-29;
- Еврокомиссия готова в 2025 году начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС;
- в ноябре военнослужащие КНДР начнут участвовать в боевых действиях против Украины, — Кислица;
- армия РФ готовится к наступлению в Запорожье с бронетехникой;
- 22 тыс. грн сегодня получает военный, но в 2025 году он будет получать меньше из-за инфляции и роста потребительских цен, — Цымбалюк.
Напомним, Зеленский объяснил, почему Польша отказала Украине в предоставлении самолетов МиГ.
Кроме того, Украина до сих пор не получила около семи обещанных систем ПВО от стран-партнеров.