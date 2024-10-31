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Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

31 октября 2024 г. 13:00

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Польша отказала в предоставлении самолетов "МиГ". А в 2025 году зарплата украинских военных упадет из-за инфляции.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • эксперт по безопасности Иван Варченко;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Зеленский: договорились с НАТО, но Польша нашла другую причину не передавать МиГ-29;
  • Еврокомиссия готова в 2025 году начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС;
  • в ноябре военнослужащие КНДР начнут участвовать в боевых действиях против Украины, — Кислица;
  • армия РФ готовится к наступлению в Запорожье с бронетехникой;
  • 22 тыс. грн сегодня получает военный, но в 2025 году он будет получать меньше из-за инфляции и роста потребительских цен, — Цымбалюк.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Польша отказала Украине в предоставлении самолетов МиГ.

Кроме того, Украина до сих пор не получила около семи обещанных систем ПВО от стран-партнеров.

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23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году