Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Польща відмовила у наданні літаків "МіГ". А у 2025 році зарплата українських військових впаде через інфляцію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

експерт з безпеки Іван Варченко;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Зеленський: домовилися з НАТО, але Польща знайшла іншу причину не передавати МіГ-29;

Єврокомісія готова у 2025 році розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС;

у листопаді військовослужбовці КНДР почнуть брати участь у бойових діях проти України, — Кислиця;

армія РФ готується до наступу на Запоріжжя з бронетехнікою;

22 тис. грн сьогодні отримує військовий, але у 2025 році він отримуватиме менше через інфляцію та зростання споживчих цін, — Цимбалюк.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Польща відмовила Україні в наданні літаків МіГ.

Крім того, Україна досі не отримала близько семи обіцяних систем ППО від країн-партнерів.