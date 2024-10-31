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Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

31 жовтня 2024 р. 13:00

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13:59Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

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10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

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09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Польща відмовила у наданні літаків "МіГ". А у 2025 році зарплата українських військових впаде через інфляцію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;
  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • експерт з безпеки Іван Варченко;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Зеленський: домовилися з НАТО, але Польща знайшла іншу причину не передавати МіГ-29;
  • Єврокомісія готова у 2025 році розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС;
  • у листопаді військовослужбовці КНДР почнуть брати участь у бойових діях проти України, — Кислиця;
  • армія РФ готується до наступу на Запоріжжя з бронетехнікою;
  • 22 тис. грн сьогодні отримує військовий, але у 2025 році він отримуватиме менше через інфляцію та зростання споживчих цін, — Цимбалюк.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Польща відмовила Україні в наданні літаків МіГ.

Крім того, Україна досі не отримала близько семи обіцяних систем ППО від країн-партнерів.

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14:05 Кому серед влади найбільше довіряють українці — опитування

14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

13:41 Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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