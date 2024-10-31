Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Польща відмовила у наданні літаків "МіГ". А у 2025 році зарплата українських військових впаде через інфляцію.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко;
- політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- експерт з безпеки Іван Варченко;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський.
Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:
- Зеленський: домовилися з НАТО, але Польща знайшла іншу причину не передавати МіГ-29;
- Єврокомісія готова у 2025 році розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС;
- у листопаді військовослужбовці КНДР почнуть брати участь у бойових діях проти України, — Кислиця;
- армія РФ готується до наступу на Запоріжжя з бронетехнікою;
- 22 тис. грн сьогодні отримує військовий, але у 2025 році він отримуватиме менше через інфляцію та зростання споживчих цін, — Цимбалюк.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Польща відмовила Україні в наданні літаків МіГ.
Крім того, Україна досі не отримала близько семи обіцяних систем ППО від країн-партнерів.