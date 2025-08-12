Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. В то же время Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал важное заявление.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 12 августа.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
- политтехнолог Олег Постернак;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
- политолог Олег Саакян.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Правительство Венгрии отказалось поддержать совместное заявление остальных 26 стран-членов ЕС, которое приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны России против Украины;
- Оборона на Покровском направлении продолжается, но военные делают неутешительные заявления. По словам офицера, бывшего начальника штаба "Азова" Богдана "Тавра" Кротевича, Покровск и Мирноград оказались почти в окружении. Он подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым днем;
- Премьер-министры Британии Кир Стармер и Канады Марк Карни во время телефонного разговора 11 августа приветствовали международные мирные усилия для остановки российско-украинской войны, но при этом предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.
Напомним, что лидеры ЕС хотят провести консультации с Президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным.
Ранее страны Нордично-Балтийской восьмерки обратились к Трампу с призывом учитывать интересы и позицию Украины при переговорах с Путиным.