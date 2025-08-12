Видео
Видео

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

Отказ Орбана поддержать ЕС и заявление Стармера — эфир День.LIVE

12 августа 2025 г. 13:17

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина. В то же время Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал важное заявление.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 12 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • политолог Олег Саакян.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Правительство Венгрии отказалось поддержать совместное заявление остальных 26 стран-членов ЕС, которое приветствует усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны России против Украины;
  • Оборона на Покровском направлении продолжается, но военные делают неутешительные заявления. По словам офицера, бывшего начальника штаба "Азова" Богдана "Тавра" Кротевича, Покровск и Мирноград оказались почти в окружении. Он подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым днем;
  • Премьер-министры Британии Кир Стармер и Канады Марк Карни во время телефонного разговора 11 августа приветствовали международные мирные усилия для остановки российско-украинской войны, но при этом предостерегли от "навязывания" соглашения Украине.

Напомним, что лидеры ЕС хотят провести консультации с Президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным.

Ранее страны Нордично-Балтийской восьмерки обратились к Трампу с призывом учитывать интересы и позицию Украины при переговорах с Путиным.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

