Відмова Орбана підтримати ЄС та заява Стармера — ефір День.LIVE

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підписати заяву ЄС на підтримку України напередодні зустрічі Президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Водночас Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив важливу заяву.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 12 серпня.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Уряд Угорщини відмовився підтримати спільну заяву решти 26 країн-членів ЄС, яка вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення агресивної війни Росії проти України;

Оборона на Покровському напрямку триває, але військові роблять невтішні заяви. За словами офіцера, колишнього начальника штабу "Азова" Богдана "Тавра" Кротевича, Покровськ і Мирноград опинилися майже в оточенні. Він підкреслив, що ситуація погіршується з кожним днем;

Прем’єри-міністри Британії Кір Стармер і Канади Марк Карні під час телефонної розмови 11 серпня привітали міжнародні мирні зусилля для зупинення російсько-української війни, але при цьому застерегли від "нав'язування" угоди Україні.

Нагадаємо, що лідери ЄС хочуть провести консультації з Президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним.

Раніше країни Нордично-Балтійської вісімки звернулися до Трампа із закликом враховувати інтереси та позицію України при переговорах із Путіним.