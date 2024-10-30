Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Солдаты КНДР разместили в десятках километров от украинской границы, а Украина и Россия якобы планировали договориться об остановке атак не энергосектор.
Об этом и не только ведущий Павел Ковальчук поговорит с приглашенным экспертами в эфире эфира День.LIVE, который начнется в 13:00 на YouTube-канале Новини.LIVE
Эфир День.LIVE 30 октября
Главными темами обсуждения станет статья FT о том, что Украина и Россия якобы ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам энергоинфраструктуры, а также заявление о размещении войск КНДР недалеко от украинской границы.
Также акцентируют внимание на заработных платах прокуроров в Украине и массовых случаях возвращения переселенцев на оккупированные территории. Кроме того, поговорят о прогнозах Укрэнерго на зимние отключения света.
Гости сегодняшнего эфира:
- Тарас Загородний, политтехнолог;
- Вадим Черныш, Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019);
- Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
- Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;
- Валериу Киверь, Чрезвычайный Посол Молдавии в Украине;
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа.
Напомним, в Укрэнерго объявили о трех возможных сценариях отключения света зимой , среди которых рассматривают вариант отсутствия электроснабжения по 8 часов в день.
Также издание Financial Times обнародовало статью, где анонимные источники заявили, что Украина и Россия пытались договориться о взаимном прекращении атак на энергообъекты.