Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Солдаты КНДР разместили в десятках километров от украинской границы, а Украина и Россия якобы планировали договориться об остановке атак не энергосектор.

Об этом и не только ведущий Павел Ковальчук поговорит с приглашенным экспертами в эфире эфира День.LIVE, который начнется в 13:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

Эфир День.LIVE 30 октября

Главными темами обсуждения станет статья FT о том, что Украина и Россия якобы ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по объектам энергоинфраструктуры, а также заявление о размещении войск КНДР недалеко от украинской границы.

Также акцентируют внимание на заработных платах прокуроров в Украине и массовых случаях возвращения переселенцев на оккупированные территории. Кроме того, поговорят о прогнозах Укрэнерго на зимние отключения света.



Гости сегодняшнего эфира:

Тарас Загородний, политтехнолог;

Вадим Черныш, Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (2016-2019);

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);

Василий Пехньо, военный обозреватель, журналист;

Валериу Киверь, Чрезвычайный Посол Молдавии в Украине;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа.

Напомним, в Укрэнерго объявили о трех возможных сценариях отключения света зимой , среди которых рассматривают вариант отсутствия электроснабжения по 8 часов в день.

Также издание Financial Times обнародовало статью, где анонимные источники заявили, что Украина и Россия пытались договориться о взаимном прекращении атак на энергообъекты.