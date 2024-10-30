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Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

30 жовтня 2024 р. 13:00

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13:00Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

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13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

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12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

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08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

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15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Солдатів КНДР розмістили за десятки кілометрів від українського кордону, а Україна та Росія нібито планували домовитися про зупинку атак не енергосектор.

Про це і не тільки ведучий Павло Ковальчук поговорить із запрошениим експертами в ефірі ефір День.LIVE, який розпочнеться о 13:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір День.LIVE 30 жовтня

Головними темами обговорення стане стаття FT про те, що Україна та Росія нібито ведуть переговори щодо взаємного припинення ударів по обʼєктах енергоінфраструктури, а також заяву про розміщення військ КНДР неподалік українського кордону.

Також акцентують на заробітних платах прокурорів в Україні та масові випадки повернення переселенців на окуповані території. Крім того, поговорять про прогнози Укренерго на зимові відключення світла. 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Вадим Черниш, Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019);
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
  • Валеріу Ківерь, Надзвичайний Посол Молдови в Україні;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. 

Нагадаємо, в Укренерго оголосили про три можливі сценарії відключення світла взимку, серед яких розглядають варіант відсутності електропостачання по 8 годин на день.

Також видання Financial Times оприлюднило статтю, де анонімні джерела заявили, що Україна та Росія намагалися домовитися про взаємне припинення атак на енергооб'єкти.  

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13:00 Грошова допомога від ООН у листопаді — де реєструють на виплати

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