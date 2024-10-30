Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Солдатів КНДР розмістили за десятки кілометрів від українського кордону, а Україна та Росія нібито планували домовитися про зупинку атак не енергосектор.

Про це і не тільки ведучий Павло Ковальчук поговорить із запрошениим експертами в ефірі ефір День.LIVE, який розпочнеться о 13:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Ефір День.LIVE 30 жовтня

Головними темами обговорення стане стаття FT про те, що Україна та Росія нібито ведуть переговори щодо взаємного припинення ударів по обʼєктах енергоінфраструктури, а також заяву про розміщення військ КНДР неподалік українського кордону.

Також акцентують на заробітних платах прокурорів в Україні та масові випадки повернення переселенців на окуповані території. Крім того, поговорять про прогнози Укренерго на зимові відключення світла.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Тарас Загородній, політтехнолог;

Вадим Черниш, Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (2016-2019);

Олексій Кучеренко, народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;

Валеріу Ківерь, Надзвичайний Посол Молдови в Україні;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Нагадаємо, в Укренерго оголосили про три можливі сценарії відключення світла взимку, серед яких розглядають варіант відсутності електропостачання по 8 годин на день.

Також видання Financial Times оприлюднило статтю, де анонімні джерела заявили, що Україна та Росія намагалися домовитися про взаємне припинення атак на енергооб'єкти.