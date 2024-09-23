Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу заявил, что телемарафон оторван от реалий и не освещает все в полной мере. Кроме того, он подчеркнул, что темы эфиров тщательно отбираются для лучшего имиджа Офиса Президента.

Об этом Георгий Мазурашу сказал в эфире Ранок.LIVE.

Как нужно изменить концепцию телемарафона

Нардеп отметил, что многие граждане Украины уже не доверяют "марафону", ведь новости там далеки от реальности.

Депутат призвал обсуждать важные вопросы в эфирах, в частности, ситуации с Александром Дубинским и Николаем Тищенко, которые вызывают сомнения об обоснованности их преследований.

Напомним, недавно депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что пока телемарафон не оправдывает выделенные на него средства.

В то же время, командир батальона К-2 54 бригады Кирилл Верес считает, что проблема мобилизации в Украине — недоверие общества к военным. Он призвал власти говорить с гражданами "по-взрослому" и показывать правду, а не "только одни успехи" в телемарафоне.