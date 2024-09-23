Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що телемарафон відірваний від реалій і не висвітлює все повною мірою. Крім того, він наголосив, що теми для ефірів ретельно відбираються для кращого іміджу Офісу Президента.

Про це Георгій Мазурашу сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Як потрібно змінити концепцію телемарафону

Нардеп зазначив, що чимало громадян України вже не довіряють "марафону", адже новини там далекі від реальності.

Депутат закликав обговорювати важливі питання в ефірах, зокрема ситуації з Олександром Дубінським і Миколою Тищенком, які викликають сумніви щодо обґрунтованості їх переслідувань.

Нагадаємо, нещодавно депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що наразі телемарафон не виправдовує виділені на нього кошти.

Водночас раніше командир батальйону К-2 54 бригади Кирило Верес вважає, що проблема мобілізації в Україні — недовіра суспільства до військових. Він закликав владу говорити з громадянами "по-дорослому" і показувати правду, а не "лише одні успіхи" в телемарафоні.