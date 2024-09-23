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Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

23 вересня 2024 р. 14:13

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14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

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14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

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13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

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13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

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13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

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11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

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08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що телемарафон відірваний від реалій і не висвітлює все повною мірою. Крім того, він наголосив, що теми для ефірів ретельно відбираються для кращого іміджу Офісу Президента.

Про це Георгій Мазурашу сказав в ефірі Ранок.LIVE

Як потрібно змінити концепцію телемарафону

Нардеп зазначив, що чимало громадян України вже не довіряють "марафону", адже новини там далекі від реальності. 

Депутат закликав обговорювати важливі питання в ефірах, зокрема ситуації з Олександром Дубінським і Миколою Тищенком, які викликають сумніви щодо обґрунтованості їх переслідувань.

Нагадаємо, нещодавно депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що наразі телемарафон не виправдовує виділені на нього кошти.

Водночас раніше командир батальйону К-2 54 бригади Кирило Верес вважає, що проблема мобілізації в Україні — недовіра суспільства до військових. Він закликав владу говорити з громадянами "по-дорослому" і показувати правду, а не "лише одні успіхи" в телемарафоні. 

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14:24 Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:17 Фітнес-тренер і бійка з медиками — начальник одеського ТЦК розкрив подробиці гучних скандалів

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