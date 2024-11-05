Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

В столице Соединенных Штатов в Вашингтоне власти строят защитные сооружения. Таким образом она пытается поддержать порядок в условиях проходящих в стране выборов президента.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук находится на месте событий и будет оперативно информировать о ключевых моментах президентской гонки.

Меры предосторожности в Вашингтоне

В столице США, Вашингтоне, власти предпринимают меры безопасности. Это связано с риском беспорядков, которые могут произойти после оглашения результатов выборов.

"В Вашингтоне можно будет проголосовать лично в отведенных для этого местах. У Камала Харрис будет свой штаб здесь, в Вашингтоне", — добавила корреспондент Новини.LIVE.

Она также добавила, что Дональд Трамп оборудовал свой штаб во Флориде.

Напомним, несмотря на то, что выборы в США уже сегодня, победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Кроме того, мы писали, что Камала Гаррис и Дональд Трамп сравнялись за два дня до выборов. Опросы свидетельствуют, что они оба имеют по 49% поддержки.