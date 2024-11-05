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Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

5 ноября 2024 г. 20:37

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

В столице Соединенных Штатов в Вашингтоне власти строят защитные сооружения. Таким образом она пытается поддержать порядок в условиях проходящих в стране выборов президента.

Журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук находится на месте событий и будет оперативно информировать о ключевых моментах президентской гонки.

Меры предосторожности в Вашингтоне

В столице США, Вашингтоне, власти предпринимают меры безопасности. Это связано с риском беспорядков, которые могут произойти после оглашения результатов выборов.

"В Вашингтоне можно будет проголосовать лично в отведенных для этого местах. У Камала Харрис будет свой штаб здесь, в Вашингтоне", — добавила корреспондент Новини.LIVE.

Она также добавила, что Дональд Трамп оборудовал свой штаб во Флориде.

Напомним, несмотря на то, что выборы в США уже сегодня, победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Кроме того, мы писали, что Камала Гаррис и Дональд Трамп сравнялись за два дня до выборов. Опросы свидетельствуют, что они оба имеют по 49% поддержки.

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20:20 Возможен снег с дождем — прогноз погоды в Украине на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE