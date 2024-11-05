Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

У столиці Сполучених Штатів Вашингтоні влада будує захисні спорудження. Таким чином вона намагається підтримати порядок в умовах виборів президента, які проходять у країні.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук перебуває на місці подій і оперативно інформуватиме про ключові моменти президентських перегонів.

Заходи безпеки у Вашингтоні

У столиці США, Вашингтоні, влада впроваджує заходи безпеки. Це пов'язано з ризиком заворушень, які можуть статися після оголошення результатів виборів.

"У Вашингтоні можна буде проголосувати особисто у відведених для цього місцях. Камала Харріс матиме свій штаб тут, у Вашингтоні", — додала кореспондентка Новини.LIVE.

Вона також додала, що Дональд Трамп обладнав свій штаб у Флориді.

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки.