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Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

05 листопада 2024 р. 20:37

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21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

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20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

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13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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У столиці Сполучених Штатів Вашингтоні влада будує захисні спорудження. Таким чином вона намагається підтримати порядок в умовах виборів президента, які проходять у країні.

Журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук перебуває на місці подій і оперативно інформуватиме про ключові моменти президентських перегонів.

Заходи безпеки у Вашингтоні

У столиці США, Вашингтоні, влада впроваджує заходи безпеки. Це пов'язано з ризиком заворушень, які можуть статися після оголошення результатів виборів.

"У Вашингтоні можна буде проголосувати особисто у відведених для цього місцях. Камала Харріс матиме свій штаб тут, у Вашингтоні", — додала кореспондентка Новини.LIVE.

Вона також додала, що Дональд Трамп обладнав свій штаб у Флориді.

Нагадаємо, попри те, що вибори у США вже сьогодні, переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Крім того, ми писали, що Камала Гарріс та Дональд Трамп зрівнялись за два дні до виборів. Опитування свідчать, що вони обоє мають по 49% підтримки. 

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21:17 Зеленський відреагував на перші бої між ЗСУ і солдатами КНДР

21:13 Жінка на кордоні сховала співмешканця в машині — що вирішив суд

21:06 Магучіх зізналась, коли влаштує гучне весілля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:47 Почала діяти гаряча лінія з можливістю скарги на ТЦК

20:20 Можливий сніг з дощем — прогноз погоди в Україні на завтра

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20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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