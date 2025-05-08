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Выборы Папы Римского — прямая видеотрансляция из Ватикана

Выборы Папы Римского — прямая видеотрансляция из Ватикана

8 мая 2025 г. 13:28

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В Ватикане продолжается конклав, и в течение второго дня голосования кардиналы снова не смогли прийти к согласию относительно кандидатуры нового Папы Римского. Из дымохода Сикстинской капеллы поднялся черный дым — традиционный знак того, что ни один из претендентов не получил необходимого большинства в две трети голосов.

Новини.LIVE будет транслировать голосование кардиналов в Ватикане за нового Папу Римского.

Как происходит голосование за Папу Римского

Черный дым — это один из самых известных символов конклава, который без слов сообщает миру о ходе выборов. Если результата нет, бюллетени сжигают вместе со специальными химическими веществами, которые образуют темный дым. В случае избрания понтифика цвет дыма будет белым, а над площадью святого Петра прозвучат колокола, возвещая о "Habemus Papam".

Кардиналы будут голосовать четыре раза в день — дважды утром и дважды вечером. Чтобы стать Папой, кандидат должен набрать две трети голосов.

Напомним, недавно над Сикстинской капеллой поднялся черный дым — так кардиналы сигнализировали верующим, что нового Папу еще не удалось избрать.

Также читайте подробно, как происходит голосование за нового Папу Римского и какие правила существуют в Ватикане.

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